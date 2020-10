Gli arriva risultato tampone di suo figlio | ma il piccolo era morto un anno fa

Leggi su chenews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Riceve a casa l’esito delfatto alma in realtà è tutto falso perché il bambino è18 mesi prima, e non di coronavirus. Immaginate il dolore per un padre e una madre quando vedonore della posta indirizzata ad unche non c’è più. Se poi questa è l’esito di unmai fatto, allora oltre alla trsitezza subentra amarezza, e rabbia. Nessuno aveva chiesto di fare unalletto, e il 29 settembre per di più; 18 mesi dopo la morte del, scomparso ad 1per una grave malformazione. Nulla a che vedere con il coronavirus, dunque. Eppure il fantomatico ...