Giro d’Italia, Narvaez vince sulle strade di Marco Pantani. Almeida in Rosa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jhonatan Narvaez ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia. Joao Almeida resta in Maglia Rosa. CESENATICO – Jhonatan Narvaez ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia. L’ecuadoregno, approfittando di un problema meccanico del compagno di fuga Mark Padun, è andato a conquistare la vittoria a Cesenatico, sulle strade di Pantani. L’ucraino è arrivato sul traguardo con 8″ di ritardo di vincitore. Simon Clarke (a 6’50”) sul gradino più basso del podio. @NarvaezJho wins in Cesenatico!@NarvaezJho vince a Cesenatico!#Giro pic.twitter.com/UwWcfcsJ1d— Giro d'Italia ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jhonatanha vinto la dodicesima tappa deld’Italia. Joaoresta in Maglia. CESENATICO – Jhonatanha vinto la dodicesima tappa deld’Italia. L’ecuadoregno, approfittando di un problema meccanico del compagno di fuga Mark Padun, è andato a conquistare la vittoria a Cesenatico,di. L’ucraino è arrivato sul traguardo con 8″ di ritardo di vincitore. Simon Clarke (a 6’50”) sul gradino più basso del podio. @Jho wins in Cesenatico!@Jhoa Cesenatico!#pic.twitter.com/UwWcfcsJ1d—d'Italia ...

giroditalia : ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 11 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : Stage 11 | Tappa 11 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ?? Mode on. ??Maglia Rosa - @EnelGroupIT ??Maglia Ciclamin… - sciareneve : RT @mtbitalia: Giro sempre più in pericolo? L'EF chiede la sospensione già domenica, l'UCI risponde picche #roadbike #15Ottobre #giroditali… - mtbitalia : Giro sempre più in pericolo? L'EF chiede la sospensione già domenica, l'UCI risponde picche #roadbike #15Ottobre… -