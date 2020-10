Giro d'italia, a Cesenatico vince Narváez, Almeida ancora in rosa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jhonatan Narváez vince la dodicesima tappa del Giro d'italia con partenza e arrivo a Cesenatico. Prima vittoria nella corsa rosa per il 23enne ecuadoriano della Ineos Grenadiers, alla sua seconda ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jhonatan Narváezla dodicesima tappa deld'con partenza e arrivo a. Prima vittoria nella corsaper il 23enne ecuadoriano della Ineos Grenadiers, alla sua seconda ...

joshuawongcf : ???? S Il tenore italiano Stefano Lodola e Patrizia De Grazia, attivista e dirigente di RadicaliItaliani, annunciano… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa… - LePortinaie : Ste frasi comunque lasciano sempre il tempo che trovano, da anni il vivaio Juve produce veramente pochi giovani int… - Christo27341164 : RT @Italia: La Rocca di San Leo abbraccia dall'alto tutto il Montefeltro: uno dei passaggi più emozionanti della tappa 12 del #Giro. Scopri… -