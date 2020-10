Giro d’Italia, a Cesenatico assolo di Narváez. Almeida tiene ancora la maglia rosa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vittoria in solitaria questo pomeriggio al Giro d'Italia di Jhonatan Narváez. Il ciclista del Team Ineos ha conquistato così la 12^ tappa con partenza e arrivo a Cesenatico di 204 chilometri. Joao Almeida mantiene la maglia rosa per il decimo giorno consecutivo. Il corridore ecuadoriano del Team Ineos, al primo successo in un grande Giro, ha preceduto dopo un fuga cominciata fin dai primi chilometri, l'ucraino Mark Padun. La giornata era cominciata con la notizia della positività di alcuni poliziotti che scortano il Giro-E, che però, come precisato dagli organizzatori, "ha logistica, alberghi, orari e punti di partenza del tutto diversi da quelli del ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vittoria in solitaria questo pomeriggio ald'Italia di Jhonatan Narváez. Il ciclista del Team Ineos ha conquistato così la 12^ tappa con partenza e arrivo adi 204 chilometri. Joaomanlaper il decimo giorno consecutivo. Il corridore ecuadoriano del Team Ineos, al primo successo in un grande, ha preceduto dopo un fuga cominciata fin dai primi chilometri, l'ucraino Mark Padun. La giornata era cominciata con la notizia della positività di alcuni poliziotti che scortano il-E, che però, come precisato dagli organizzatori, "ha logistica, alberghi, orari e punti di partenza del tutto diversi da quelli del ...

