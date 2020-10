Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali senza gregari. Lo Squalo costretto al lavoro sporco (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non ha perso secondi in classifica, eppure Vincenzo Nibali non potrà andare a dormire sereno questa sera al termine della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Qualche avvisaglia si era già manifestata nei giorni scorsi, oggi è arrivata la conferma che la squadra rappresenta un problema serio per il 35enne siciliano. Nella Cesenatico-Cesenatico la Trek-Segafredo si è sfaldata completamente. Lo Squalo è rimasto senza gregari ben prima dei 50 km all’arrivo. Che differenza con la Deceuninck-Quick Step, che ha scortato la maglia rosa Joao Almeida fino all’arrivo con ben tre corridori: Mikkel Frolich Honoré, James Knox e Fausto Masnada, quest’ultimo nono in classifica generale. In frazioni come quella ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non ha perso secondi in classifica, eppurenon potrà andare a dormire sereno questa sera al termine della dodicesima tappa deld’Italia. Qualche avvisaglia si era già manifestata nei giorni scorsi, oggi è arrivata la conferma che la squadra rappresenta un problema serio per il 35enne siciliano. Nella Cesenatico-Cesenatico la Trek-Segafredo si è sfaldata completamente. Loè rimastoben prima dei 50 km all’arrivo. Che differenza con la Deceuninck-Quick Step, che ha scortato la maglia rosa Joao Almeida fino all’arrivo con ben tre corridori: Mikkel Frolich Honoré, James Knox e Fausto Masnada, quest’ultimo nono in classifica generale. In frazioni come quella ...

