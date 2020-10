Giro d'Italia 2020, tappa 12. Vince Narvaez. Almeida ancora leader. Classifica e risultati (Di giovedì 15 ottobre 2020) La tappa 12 del Giro d'Italia 2020 è un omaggio a Marco Pantan i e al tracciato della Nove Colli . A trionfare nella Cesenatico del Pirata è Jhonathan Narvaez , che usufruisce della foratura occorsa ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) La12 deld'è un omaggio a Marco Pantan i e al tracciato della Nove Colli . A trionfare nella Cesenatico del Pirata è Jhonathan, che usufruisce della foratura occorsa ...

joshuawongcf : ???? S Il tenore italiano Stefano Lodola e Patrizia De Grazia, attivista e dirigente di RadicaliItaliani, annunciano… - giroditalia : ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro ?? Powered by @ENIT_italia - Gazzetta_it : #Girod'Italia, da #Narvaez alla #Deceuninck di #Almeida i temi della #12esima #tappa - SportRepubblica : Ciclismo, Giro d'Italia: sulle strade di Pantani trionfa Narvaez -