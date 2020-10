Giro d’Italia 2020, positivi al Covid-19 solo gli agenti della Polizia di Stato impegnati nella competizione con biciclette elettriche (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non manca la preoccupazione nel corso di questa edizione 2020 del Giro d’Italia. I contagi dei giorni passati hanno scosso tutti e la notizia diffusa dagli organi di stampa di un numero di casi positivi (17) tra gli uomini della Polizia ha fatto salire la tensione oltre i livelli di guardia. Tuttavia, da questo punto di vista è arrivato un comunicato ufficiale da parte della Polizia Stradale, che ha voluto chiarire quanto è accaduto: “Con riferimento alla notizia apparsa sugli organi di stampa relativa alla positività al coronavirus di agenti della Polizia di Stato impegnati nella scorta al Giro ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non manca la preoccupazione nel corso di questa edizionedeld’Italia. I contagi dei giorni passati hanno scosso tutti e la notizia diffusa dagli organi di stampa di un numero di casi(17) tra gli uominiha fatto salire la tensione oltre i livelli di guardia. Tuttavia, da questo punto di vista è arrivato un comunicato ufficiale da parteStradale, che ha voluto chiarire quanto è accaduto: “Con riferimento alla notizia apparsa sugli organi di stampa relativa allatà al coronavirus didiscorta al...

