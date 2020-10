Giro d’Italia 2020, Narvaez: “Mi ero svegliato con lo spirito giusto” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Oggi mi sono svegliato per la prima volta con lo spirito giusto per essere protagonista. Mi riesce molto bene correre con questa pioggia mentre in Sicilia avevo problemi con il caldo”. Sono queste le parole di Jhonatan Narvaez, il vincitore della dodicesima tappa del Giro d’Italia con partenza e arrivo a Cesenatico. “Dedico questa vittoria a Nico Portal – spiega a Rai Sport, ricordando il direttore sportivo Ineos scomparso a marzo – Tutto quello che so l’ho imparato da lui”. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Oggi mi sonoper la prima volta con logiusto per essere protagonista. Mi riesce molto bene correre con questa pioggia mentre in Sicilia avevo problemi con il caldo”. Sono queste le parole di Jhonatan, il vincitore della dodicesima tappa deld’Italia con partenza e arrivo a Cesenatico. “Dedico questa vittoria a Nico Portal – spiega a Rai Sport, ricordando il direttore sportivo Ineos scomparso a marzo – Tutto quello che so l’ho imparato da lui”.

