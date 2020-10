Giro d’Italia 2020: l’errore tattico dell’Astana. Boaro non viene fermato, Fuglsang resta solo al momento della foratura (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Astana si era presentata in Sicilia come la squadra da battere in questo Giro d’Italia 2020. Ha subito perso Miguel Angel Lopez, è arrivato un altro ritiro, quello di Alexandr Vlasov, poi un susseguirsi di incidenti meccanici per il capitano Jakob Fuglsang. Tutto ciò fino ad oggi, nella sua solitudine nel momento del bisogno quando, sfortuna a parte, è ancora lì a giocarsi la vittoria di questa Corsa Rosa. Nella giornata odierna è mancata la coordinazione con il fuggitivo Manuele Boaro, che avrebbero dovuto far rientrare prontamente nel gruppo dei big per supportare Jakob, nel momento in cui Jhonatan Narvaez e Mark Padun avevano ormai preso il largo per giocarsi la vittoria di tappa con ben 2′ di vantaggio sugli ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Astana si era presentata in Sicilia come la squadra da battere in questod’Italia. Ha subito perso Miguel Angel Lopez, è arrivato un altro ritiro, quello di Alexandr Vlasov, poi un susseguirsi di incidenti meccanici per il capitano Jakob. Tutto ciò fino ad oggi, nella sua solitudine neldel bisogno quando, sfortuna a parte, è ancora lì a giocarsi la vittoria di questa Corsa Rosa. Nella giornata odierna è mancata la coordinazione con il fuggitivo Manuele, che avrebbero dovuto far rientrare prontamente nel gruppo dei big per supportare Jakob, nelin cui Jhonatan Narvaez e Mark Padun avevano ormai preso il largo per giocarsi la vittoria di tappa con ben 2′ di vantaggio sugli ...

