Giro d’Italia 2020, la tappa di domani Cervia-Monselice: paesi, Comuni e Province attraversati. Orari e quando passa il Giro sotto casa tua (Di giovedì 15 ottobre 2020) Proseguirà domani, venerdì 16 ottobre, l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con la tredicesima tappa, la dodicesima in linea: saranno 192 i km da Cervia a Monselice. La partenza fittizia è prevista alle 11.40, quella reale alle 11.50, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.11 e le 16.39. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa domani: tappa 13 cronotabella Cervia-Monselice km 192 Venerdì 16 ottobrePROVINCIA DI RAVENNA 2 Cervia 􀀆 Start Village 5,0 11.40 11.40 11.40 3 Cervia 􀀆 km 0 0,0 0,0 192,0 11.50 11.50 11.50 2 Svinc. di ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Proseguirà, venerdì 16 ottobre, l’edizionedeldi’Italia, con la tredicesima, la dodicesima in linea: saranno 192 i km da. La partenza fittizia è prevista alle 11.40, quella reale alle 11.50, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.11 e le 16.39. Di seguito l’elenco completo di vie, strade edalla corsa13 cronotabellakm 192 Venerdì 16 ottobrePROVINCIA DI RAVENNA 2􀀆 Start Village 5,0 11.40 11.40 11.40 3􀀆 km 0 0,0 0,0 192,0 11.50 11.50 11.50 2 Svinc. di ...

