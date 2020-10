Giro d’Italia 2020, la mamma di Pantani: “Voglio la verità, dovete aiutarmi” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Voglio la verità su Campiglio, anche se in parte è venuta fuori, e su Rimini. Il colpevole nella mia testa c’è già ma servono le prove e spero che qualcuno mi aiuti”. Sono queste le parole di Tonina Pantani, mamma del ‘Pirata’, al termine della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020 con arrivo a Cesenatico sulle strade del ciclista italiano. “Negli ultimi tempi Marco scriveva tantissimo – spiega a Rai Sport – Diceva di correre con la paura di vincere. Combatterò per uno sport vero e pulito: in questi anni ho capito una cosa, i ragazzi sono le prede: devono pedalare e stare zitti, altrimenti hanno finito di correre”. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Voglio la verità su Campiglio, anche se in parte è venuta fuori, e su Rimini. Il colpevole nella mia testa c’è già ma servono le prove e spero che qualcuno mi aiuti”. Sono queste le parole di Toninadel ‘Pirata’, al termine della dodicesima tappa deld’Italiacon arrivo a Cesenatico sulle strade del ciclista italiano. “Negli ultimi tempi Marco scriveva tantissimo – spiega a Rai Sport – Diceva di correre con la paura di vincere. Combatterò per uno sport vero e pulito: in questi anni ho capito una cosa, i ragazzi sono le prede: devono pedalare e stare zitti, altrimenti hanno finito di correre”.

giroditalia : ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 10 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : Stage 11 | Tappa 11 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ?? Mode on. ??Maglia Rosa - @EnelGroupIT ??Maglia Ciclamin… - SportRepubblica : Ciclismo, Giro d'Italia: sulle strade di Pantani trionfa Narvaez - ItaSportPress : Giro d'Italia, a Cesenatico assolo di Narváez. Almeida tiene ancora la maglia rosa - -