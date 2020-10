Giro d’Italia 2020, Jhonatan Narvaez: “Amo correre sotto la pioggia. Dedico questa vittoria a Nico Portal” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jhonatan Narvaez (Team Ineos Grenadiers) ha trionfato nella dodicesima tappa del Giro d’Italia. Il ciclista ecuadoriano è stato in fuga sin dai primi chilometri con un gruppo composto da altri 13 corridori. Il 23enne nativo di Playón de San Francisco è riuscito a fare il vuoto, insieme a lui è riuscito ad andare via Mark Padun (Bahrain-McLaren) Dopo aver scollinato sull’ultimo GPM i due erano destinati a giocarsi la vittoria di tappa nel finale ma a poco meno di 25 km dal traguardo l’ucraino è stato vittima di una foratura. Così si è aperta la strada del successo per Narvaez che nel post gara ha espresso così tutta la sua gioia:”Sono felice di questa vittoria. Il ritiro di Thomas ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020)(Team Ineos Grenadiers) ha trionfato nella dodicesima tappa deld’Italia. Il ciclista ecuadoriano è stato in fuga sin dai primi chilometri con un gruppo composto da altri 13 corridori. Il 23enne nativo di Playón de San Francisco è riuscito a fare il vuoto, insieme a lui è riuscito ad andare via Mark Padun (Bahrain-McLaren) Dopo aver scollinato sull’ultimo GPM i due erano destinati a giocarsi ladi tappa nel finale ma a poco meno di 25 km dal traguardo l’ucraino è stato vittima di una foratura. Così si è aperta la strada del successo perche nel post gara ha espresso così tutta la sua gioia:”Sono felice di. Il ritiro di Thomas ...

