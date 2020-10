Giro d’Italia 2020, dodicesima tappa: vince l’uomo dallo spelling sbagliato (Di giovedì 15 ottobre 2020) È inutile girarci sopra. Non è stata la tappa che aspettavamo o meglio lo è stata a metà. La corsa relativa al successo di giornata è stata, infatti, emozionante con l’ecuadoregno Jhonathan Narvaez (Team Ineos Grenadiers) che ha conquistato un meritato successo precedendo di 1’08″sul traguardo di Cesenatico l’ucraino Mark Padun (Bahrain – McLaren) con l’australiano Simon Clarke (EF Pro Cycling) terzo a 6’50”. La lotta per la classifica generale, invece, ha vissuto una giornata di tregua bagnata in cui nessuno ha osato e tutti si sono difesi. Non è stato il modo migliore per celebrare il 50° anniversario della nascita di Marco Pantani. I migliori sono giunti staccati di 8’25” dal vincitore con la classifica generale che è rimasta immutata con il ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) È inutile girarci sopra. Non è stata lache aspettavamo o meglio lo è stata a metà. La corsa relativa al successo di giornata è stata, infatti, emozionante con l’ecuadoregno Jhonathan Narvaez (Team Ineos Grenadiers) che ha conquistato un meritato successo precedendo di 1’08″sul traguardo di Cesenatico l’ucraino Mark Padun (Bahrain – McLaren) con l’australiano Simon Clarke (EF Pro Cycling) terzo a 6’50”. La lotta per la classifica generale, invece, ha vissuto una giornata di tregua bagnata in cui nessuno ha osato e tutti si sono difesi. Non è stato il modo migliore per celebrare il 50° anniversario della nascita di Marco Pantani. I migliori sono giunti staccati di 8’25” dal vincitore con la classifica generale che è rimasta immutata con il ...

giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 11 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : Stage 11 | Tappa 11 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ?? Mode on. ??Maglia Rosa - @EnelGroupIT ??Maglia Ciclamin… - ZZiliani : Peccato non ci sia Zavoli. A intervistare #Ronaldo nel suo personale giro d’Europa. - Cristiano, lei è scappato dal… - stvrmland : mal di testa perenne, gli occhi che bruciano per colpa del pc e in più l'ansia di non poter prendere il treno sabat… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Giro, #Narváez: 'Eravamo straconvinti di vincere con #Thomas' -