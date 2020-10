Giro d’Italia 2020, ci prova solo Pozzovivo ma a Cesenatico vince Narvaez. Le pagelle della dodicesima tappa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Era una delle tappe più attese della seconda settimana del Giro d’Italia 2020, ma la dodicesima frazione con partenza e arrivo a Cesenatico non ha regalato lo spettacolo preventivato. Applausi a scena aperta per Jhonatan Narvaez, che trionfa in solitaria dopo aver staccato tutti i compagni di fuga, ma a deludere sono i big della classifica generale. Altra prova solida della maglia rosa Almeida e della sua Deceuninck Quick-Step e applausi a scena aperta per un sempre più convincente Domenico Pozzovivo: il lucano fa selezione in gruppo ma ormai la fuga è lontana e irraggiungibile. Domani gli strappi intorno a Monselice non dovrebbero creare sconvolgimenti, ma da ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Era una delle tappe più atteseseconda settimana deld’Italia, ma lafrazione con partenza e arrivo anon ha regalato lo spettacolo preventivato. Applausi a scena aperta per Jhonatan, che trionfa in solitaria dopo aver staccato tutti i compagni di fuga, ma a deludere sono i bigclassifica generale. Altrasolidamaglia rosa Almeida esua Deceuninck Quick-Step e applausi a scena aperta per un sempre più connte Domenico: il lucano fa selezione in gruppo ma ormai la fuga è lontana e irraggiungibile. Domani gli strappi intorno a Monselice non dovrebbero creare sconvolgimenti, ma da ...

