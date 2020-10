Giro d’Italia 2020, Cervia-Monselice imprevedibile: i muri di Roccolo e Calaone non sono distanti dall’arrivo. Pendenze molto impegnative (Di giovedì 15 ottobre 2020) La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020, in programma venerdì 16 ottobre, potrebbe all’apparenza sembrare indirizzata ai velocisti, ma non è detto che sarà così. Una frazione sulla carta di trasferimento, con partenza in Emilia-Romagna e arrivo in Veneto, preludio a un weekend di fuoco caratterizzato dalla Cronometro del Prosecco e dall’arrivo in salita di Piancavallo, potrebbe infatti nascondere qualche insidia. Gli ultimi 37 km della Cervia-Monselice, infatti, non saranno poi così banali ed ecco che il terreno potrebbe essere adatto a qualche finisseur. E gli uomini di classifica dovranno tenere gli occhi ben aperti per evitare delle sorprese. I primi 155 km sono completamente pianeggianti, non c’è nemmeno un cavalcavia. Si ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) La tredicesima tappa deld’Italia, in programma venerdì 16 ottobre, potrebbe all’apparenza sembrare indirizzata ai velocisti, ma non è detto che sarà così. Una frazione sulla carta di trasferimento, con partenza in Emilia-Romagna e arrivo in Veneto, preludio a un weekend di fuoco caratterizzato dalla Cronometro del Prosecco e dall’arrivo in salita di Piancavallo, potrebbe infatti nascondere qualche insidia. Gli ultimi 37 km della, infatti, non saranno poi così banali ed ecco che il terreno potrebbe essere adatto a qualche finisseur. E gli uomini di classifica dovranno tenere gli occhi ben aperti per evitare delle sorprese. I primi 155 kmcompletamente pianeggianti, non c’è nemmeno un cavalcavia. Si ...

