Giro d'Italia 2020, 17 poliziotti del servizio d'ordine positivi al Covid-19 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non accennano a fermarsi i nuovi casi di Covid-19 nel mondo dello sport. L'ultima notizia arriva direttamente dal Giro d'Italia: diciassette poliziotti impegnati nel servizio d'ordine sono risultati positivi al virus. Gli agenti, tutti asintomatici, si erano sottoposti a tampone in Abruzzo tra domenica e lunedì e ora si trovano in isolamento in albergo. Non è chiaro se i poliziotti fossero stati al seguito del Giro fin dalla prima tappa.

