Giro d’Italia, 17 poliziotti positivi al Covid nella tappa in Abruzzo: sono i isolamento in hotel a Francavilla a Mare (Di giovedì 15 ottobre 2020) Diciassette poliziotti impegnati nel servizio d’ordine del Giro d’Italia, sono risultati positivi al Covid-19. I tamponi sono stati eseguiti dalla Asl di Chieti durante la tappa in Abruzzo della gara ciclistica. Ora sono tutti in isolamento all’hotel Santa Maria di Francavilla al Mare (Chieti): “Nessuno di loro – scrive il sindaco Antonio Luciani sul suo profilo Facebook – è di Francavilla. Gli agenti al loro arrivo sono stati sottoposti al tampone di routine al quale sono risultati positivi. sono isolati, tutti insieme e nello stesso luogo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Diciassetteimpegnati nel servizio d’ordine deld’Italia,risultatial-19. I tamponistati eseguiti dalla Asl di Chieti durante laindella gara ciclistica. Oratutti inall’Santa Maria dial(Chieti): “Nessuno di loro – scrive il sindaco Antonio Luciani sul suo profilo Facebook – è di. Gli agenti al loro arrivostati sottoposti al tampone di routine al qualerisultatiisolati, tutti insieme e nello stesso luogo a ...

