Giornata lavaggio delle mani | 818 milioni di bimbi senza servizi a scuola

Giornata mondiale per il lavaggio delle mani e COVID-19: 818 milioni di bambini a scuola senza servizi per lavarsi le mani con acqua e sapone "Il 43% delle scuole non dispone di servizi per il lavaggio delle mani con acqua e sapone, con un impatto su 818 milioni di bambini in età scolare.

Oggi, in occasione della Giornata mondiale per il lavaggio delle mani (Global Handwashing Day), il cui tema è Igiene delle mani per tutti, l'UNICEF ricorda che, anche se il lavaggio delle mani con il

