Gigi Meroni | ala destra per sempre

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il 15 ottobre 1967 moriva, travolto da un’auto, mentre attraversava corso Re Umberto a Torino al fianco del compagno Fabrizio Poletti,, aladel Toro, giocatore funambolico, un autentico artista sul verde del prato e nella vita privata.Avevo dodici anni, tifavo per la Juventus, ma la Farfalla Granata era uno dei miei giocatori preferiti, il dolore per la sua scomparsa fu infinito, non avevo più lacrime. Mi ricordava, con le sue finte e i suoi dribbling, i frombolieri della mia infanzia brasiliana, soprattutto un numero 7 come lui, Mané Garrincha, soprannominato “allegria della gente”, uno che, con il pallone tra i piedi, divertiva e si divertiva, un vero poeta, tra fantasia, innocenza e purezza.Scrisse di lui Carlos Drummond de Andrade: “Fu un povero e semplice mortale che ...