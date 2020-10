Giappone | il nuovo film sul Covid girato su Zoom

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 15 ottobre 2020) È unincentrato sul telelavoro, quello del regista nipponico Shinichiro Ueda. I membri del cast lo hannointeramente susenza incontrarsi. “One Cut of The Dead Mission: Remote” è una commedia horror incentrata sul lavoro a distanza, della durata di 26 minuti. Il regista, 36 anni, ha spiegato: “Tutto il, il mondo intero, è stressato dalla paura del coronavirus, e così ho avuto il semplice desiderio di rallegrare un po’ la gente” . Ilsi incentra sulla disperazione di artisti come attori, registi, ed interpreti che a causa delle restrizioni imposte dal-19, trovano difficile poter lavorare. E allora il regista ha deciso di esorcizzare questa disperazione, introducendo nella trama un ...