Giacomo Giorgio di Mare Fuori | «Esigo tanto da me stesso»

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Per costruire il personaggio di Ciro Ricci, Giacomo Giorgi deve dire grazie a Riccardo III e a Daniel Day-Lewis. «Ho rivisto tantissime volte Gangs of New York perché il personaggio del Macellaio, uno dei più cattivi della storia, mi ha dato una grossa mano con Ciro. Ci tenevo a renderlo anche visivamente un po’ storto, con questa grande possibilità tra le mani, rotta da cose sbagliate». Il ruolo, uno dei più magnetici e graffianti di Mare Fuori, ha portato l’attore a una trasformazione anche sul piano estetico: se nelle foto che vedete qui in alto Giacomo ha i ricci e un filo di barba, nella serie di Raidue si mostra con i capelli gellati, imberbe e pure con una cicatrice sul sopracciglio che ci ha messo sei mesi prima di ricrescere. «Ho perso anche sei chili: interpretando un diciassettenne era un po’ logico mostrare un fisico più esile e asciutto» insiste Giorgio, classe 1998, napoletano, una carriera divisa tra teatro, cinema e tv e la sana ansia che le nuove puntate della serie piacciano al pubblico.