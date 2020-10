Giacomo Bisordi | cerco di condividere la nostra solitudine con lo spettatore

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Nell’orizzonte incerto di questi ultimi giorni, l’apertura della stagione al Teatro Argentina di Roma spetta sabato 17 al giovane regista– in scena fino al 25 ottobre – con la produzione del teatro stesso Uomo senza meta di Arne Lygre. Al centro dello spettacolo c’ è una cruda riflessione sulla spersonalizzazione causata da un sistema economico malato e autoritario, in cui gli spazi vitali si restringono e i significati scivolano via. Il protagonista Pietro, interpretato da Francesco Colella, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.