Ghost of Tsushima: arriva l'espansione Legends, domani l'aggiornamento (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ghost of Tsushima domani si espande con l'espansione Legends, l'aggiornamento introdurrà il multiplayer e tanti altri interessanti contenuti Quest'estate, con Ghost of Tsushima, Sucker Punch è riuscita a dare una degna conclusione all'epoca di PlayStation 4. Vi invitiamo a leggere le nostre opinioni nella nostra recensione relativa. Come vi abbiamo riportato in precedenza, inoltre, il riscontro del pubblico per l'action in salsa samurai è andato oltre le più rosee aspettative. domani sarà un un grande giorno per Ghost of Tsushima, arriverà infatti l'aggiornamento che introdurrà l'espansione Legends.

Ghost of Tsushima Legends, orario di sblocco e come accedere su PS4

Ghost of Tsushima Legends arriva oggi su PS4, introducendo per la prima volta il multiplayer nell'action adventure di Sucker Punch.

