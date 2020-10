GF Vip cultura: Pierpaolo spiega Instagram a Patrizia De Blanck (Di giovedì 15 ottobre 2020) Uno dei personaggi sicuramente più amati della casa del Grande Fratello è Patrizia De Blanck.Di recente insieme a Pierpaolo Petrelli scopre come funziona Instagram, il social del momento. La contessa De Blanck è riuscita a conquistare tutti e ad entrare nel cuore delle persone grazie alla sua simpatia e la sua schiettezza. Nella casa la contessa tralasciando qualche battibecco riesce chiacchierare e a scherzare con tutti i suoiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Uno dei personaggi sicuramente più amati della casa del Grande Fratello èDe.Di recente insieme aPetrelli scopre come funziona, il social del momento. La contessa Deè riuscita a conquistare tutti e ad entrare nel cuore delle persone grazie alla sua simpatia e la sua schiettezza. Nella casa la contessa tralasciando qualche battibecco riesce chiacchierare e a scherzare con tutti i suoiArticolo completo: dal blog SoloDonna

Cheteloridicoa1 : @Gigabyte1979 @m1851p @_Fab1ana_ @largociospe @RiccardoGavazza @GuidoCrosetto Bè certo, quando in casa si ha una ex… - Vany19787191 : @ItaTvfan Sai perché sono noiosi? Perché vivono in una realtà che non è la stessa di anni fa. Diventa tutti uguali,… - barbara77120119 : RT @stopconinomi: Il grande fratello vip, e’ la demolizione della cultura, del buonsenso, della cultura. Giustificato solo chi fa psichiatr… - stopconinomi : Il grande fratello vip, e’ la demolizione della cultura, del buonsenso, della cultura. Giustificato solo chi fa psichiatria. - LaStrega10 : Quando pensavo che “Poraccitudine has no limits” l’avesse inventato una mia amica e invece era una al GF vip e l’ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip cultura Gf Vip, Elisabetta Gregoraci cena nel cucurio ma appare una signora anziana. Il web in delirio Il Gazzettino Stasera in tv, GF Vip su Canale 5: chi entrerà nella casa per Tommaso Zorzi?

Stasera in tv di oggi venerdì 16 ottobre 2020: torna il Grande Fratello Vip con il secondo appuntamento settimanale. Tommaso Zorzi negli ultimi giorni è apparso un po' sottotono e malinconico ed ha sc ...

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini su Tommaso Zorzi: "Ragazzo ingestibile"

La confessione del conduttore del Grande Fratello Vip sul giovane influencer milanese.. La rivelazione di Alfonso Signorini sul percorso di Tommaso Zorzi al Gf Vip Ospite nella nuova puntata di Casa C ...

Stasera in tv di oggi venerdì 16 ottobre 2020: torna il Grande Fratello Vip con il secondo appuntamento settimanale. Tommaso Zorzi negli ultimi giorni è apparso un po' sottotono e malinconico ed ha sc ...La confessione del conduttore del Grande Fratello Vip sul giovane influencer milanese.. La rivelazione di Alfonso Signorini sul percorso di Tommaso Zorzi al Gf Vip Ospite nella nuova puntata di Casa C ...