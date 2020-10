Georgina Rodriguez su Vogue Brasile: scatto da urlo – FOTO (Di giovedì 15 ottobre 2020) Georgina Rodriguez in copertina su Vogue Brasile, prima volta per la celebre modella che ha voluto coinvolgere i propri followers per questo importante traguardo raggiunto. Georgina Rodriguez arriva su Vogue Brasile, la dolce metà di Cristiano Ronaldo approda su una delle copertine più importanti del mondo contemporaneo. Stato di grazia per la sudamericana che, dopo … L'articolo Georgina Rodriguez su Vogue Brasile: scatto da urlo – FOTO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 15 ottobre 2020)in copertina su, prima volta per la celebre modella che ha voluto coinvolgere i propri followers per questo importante traguardo raggiunto.arriva su, la dolce metà di Cristiano Ronaldo approda su una delle copertine più importanti del mondo contemporaneo. Stato di grazia per la sudamericana che, dopo … L'articolosudaè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

tomy2875 : Georgina Rodriguez poses in Cristiano Ronaldo’s £1.7million Bugatti in special nod to Portugal’s Euro 2016 success - infoitsport : Cristiano Ronaldo positivo, la fidanzata Georgina Rodriguez mostra la videochiamata con CR7 - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Cristiano Ronaldo positivo, la fidanzata Georgina Rodriguez mostra la videochiamata con CR7 - leggoit : Cristiano Ronaldo positivo, la fidanzata Georgina Rodriguez mostra la videochiamata con CR7 - TUTTOJUVE_COM : Georgina Rodriguez scrive a CR7: 'Sei la mia ispirazione' -