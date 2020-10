Gare truccate e favori illeciti in cambio di soldi, cene e concerti: 40 indagati tra politici, imprenditori e membri delle forze dell’ordine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gare truccate per favorire amici, spintarelle per uscire dal mirino dell’Antimafia, favori illeciti in cambio di soldi, cene di lusso e biglietti per il Festival di Sanremo e i grandi concerti, cene al cambio, uno dei locali più lussuosi di Torino. Il pm torinese Gianfranco Colace ha chiuso un’indagine che vede coinvolte 40 persone, tra politici, imprenditori, esponenti della pubblica amministrazione e delle forze dell’ordine, accusate a vario titolo di corruzione, turbativa d’asta, traffico di influenze illecite, rivelazione di segreto. L’inchiesta nasce cinque anni fa, quando la Procura inizia a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020)perre amici, spintarelle per uscire dal mirino dell’Antimafia,indidi lusso e biglietti per il Festival di Sanremo e i grandial, uno dei locali più lussuosi di Torino. Il pm torinese Gianfranco Colace ha chiuso un’indagine che vede coinvolte 40 persone, tra, esponenti della pubblica amministrazione edell’ordine, accusate a vario titolo di corruzione, turbativa d’asta, traffico di influenze illecite, rivelazione di segreto. L’inchiesta nasce cinque anni fa, quando la Procura inizia a ...

fattoquotidiano : Gare truccate e favori illeciti in cambio di soldi, cene e concerti: 40 indagati tra politici, imprenditori e membr…

