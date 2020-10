Garanzia europea e italiana | differenza e cosa cambia | i diritti

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Come ben sappiamo, i consumatori hanno diritto a tutele ad hoc, in materia di acquisti di nuovi prodotti. Esistono insomma delle normative che regolano il rapporto tra cliente e venditore o produttore. Qui di seguito, oltre a chiarire quali sono i più significatividei consumatori, vogliamo in particolare porre attenzione sullatra, ovvero come si distinguono le norme di tutela del nostro Paese rispetto a quelle UE? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più su quali sono idel cliente al supermercato, quali sono e la responsabilità del gestore, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News: quali ...