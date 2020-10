Future USA si muovono al ribasso (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – I Future USA si confermano fortemente negativi, a causa dei nuovi lockdown generati dalla risalita dei contagi, dei risultati negativi di alcune società quotate e di una serie di dati economici negativi, in particolare i sussidi alla disoccupazione. Il contratto sul Dow Jones cede l’1,26% a 28.057 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede l’1,24% a 3.437 punti. Stessa impostazione per il derivato sul Nasdaq che flette dell’1,49% a 11.795 punti. Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – IUSA si confermano fortemente negativi, a causa dei nuovi lockdown generati dalla risalita dei contagi, dei risultati negativi di alcune società quotate e di una serie di dati economici negativi, in particolare i sussidi alla disoccupazione. Il contratto sul Dow Jones cede l’1,26% a 28.057 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede l’1,24% a 3.437 punti. Stessa impostazione per il derivato sul Nasdaq che flette dell’1,49% a 11.795 punti.

franciungaro : Grazie a Veronica Balocco per - ansa_economia : Borsa: Europa in rialzo, Milano in testa con Atlantia. Listini salgono con i future Usa in attesa delle trimestrali… - rossellabea : RT @eliachr: Mio articolo per @watergrabbing : acqua più preziosa dell’oro? Negli Usa il primo future tenta gli speculatori. #water #Privat… - Joanna_D_a_r_c : RT @Atlantide4world: Almeno 60 aerei da guerra americani hanno effettuato voli di ricognizione vicino alla Cina a settembre e gli Stati Uni… - repubblica : Le Borse di oggi, 14 ottobre. I listini Ue tornano in calo con i future Usa. Milano svetta con Atlantia [di RAFFAEL… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA si muovono al ribasso Teleborsa Future USA si muovono al ribasso

I Future USA si confermano fortemente negativi, a causa dei nuovi lockdown generati dalla risalita dei contagi, dei risultati negativi di ...

Piazza Affari trema su rischio lockdown. Spread in forte rialzo. FTSE MIB -3,2%

Piazza Affari trema su rischio lockdown. Piazza Affari trema su rischio lockdown. Spread in forte rialzo. FTSE MIB -3,2%. *Il FTSE MIB segna -3,2%, il FTSE Italia All-Share -3,2%, il FTSE Italia Mid C ...

I Future USA si confermano fortemente negativi, a causa dei nuovi lockdown generati dalla risalita dei contagi, dei risultati negativi di ...Piazza Affari trema su rischio lockdown. Piazza Affari trema su rischio lockdown. Spread in forte rialzo. FTSE MIB -3,2%. *Il FTSE MIB segna -3,2%, il FTSE Italia All-Share -3,2%, il FTSE Italia Mid C ...