Friedrich Nietzsche | il filosofo misogino che ispirò il femminismo

(Di giovedì 15 ottobre 2020)- Credit: PhilosophybreakIltedesconel suo scritto intitolato Ecce Homo scrive questo sull’emancipazione della donna: Emancipazione della donna- questo è l’odio istintivo di una donna malriuscita, ossia di quella che non può procreare, per la donna benriuscita, la lotta contro ‘l’uomo’ è sempre solamente pretesto, tattica. Innalzandosi a ‘donna in sé’, ‘donna superiore’, ‘donna idealista’, vogliono abbassare il rango normale delle altre donne; a questo fine istruzione liceale, pantalone e diritti del gregge elettorale sono il mezzo migliore. In fondo le donne emancipate sono le anarchiche del regno dell’eterno femminino, le disgraziate, il loro istinto ...