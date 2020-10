Francia-Italia, sul confine «bucato»: ogni giorno migliaia di passaggi, nessun tampone (Di giovedì 15 ottobre 2020) Zona grigia ai trafori: 125 mila transiti al giorno, ma il test per il coronavirus non è obbligatorio per chi passa su gomma. Il Piemonte si muove per allestirli, ma ci sono diversi ostacoli Leggi su corriere (Di giovedì 15 ottobre 2020) Zona grigia ai trafori: 125 mila transiti al, ma il test per il coronavirus non è obbligatorio per chi passa su gomma. Il Piemonte si muove per allestirli, ma ci sono diversi ostacoli

Ultime Notizie dalla rete : Francia Italia Francia-Italia, sul confine «bucato»: migliaia di passaggi, nessun tampone nei tunnel Corriere della Sera A Lecco in 6 mesi chiuse 119 aziende

dell'Italia s'è ridotto per il corrente anno del 10,6 per cento, a spanne circa 178 miliardi di euro in meno. Il nostro Paese risulta all’ultimo posto nella classifica relativa ai Paesi del G7: la ...

Piemonte, la macchina si è inceppata

Test rapidi ai valichi di confine con la Francia «dove i contagi sono altissimi ... ieri i nuovi contagiati hanno superato quota mille (terza regione in Italia dopo Lombardia e Campania), seppur venga ...

