Francesco Renga, è morto il papà Salvatorico: era malato di Alzheimer da tempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lutto per Francesco Renga. È morto oggi all'età di 91 anni il padre Salvatorico. A dare la notizia è il Corriere della Sera, spiegando che l'uomo era da tempo malato di Alzheimer ed era ricoverato nella Rsa Villa di Salute della Fondazione Paola di Rosa, al Villaggio Montini di Brescia. Originario di Tula, in provincia di Sassari, Salvatorico Renga ha fatto carriera nella Guardia di Finanza, motivo per cui si era poi trasferito con la famiglia nel Nord Italia. Francesco Renga, che aveva già perso la madre quando lei aveva solo 52 anni, aveva parlato del padre lui in una recente intervista: "L'Alzheimer è brutto. Mio padre si ricorda solo di mia ..."

