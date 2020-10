Francesco Oppini e Alessia Fabiani, emerge la verità sull’addio: “Lui ha mentito su…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alessia Fabiani e la storia avuta con Francesco Oppini Uno dei concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. All’interno della casa di Cinecittà di recente il ragazzo ha parlato della storia d’amore avuta con Alessia Fabiani, storica Letterina di Passaparola, game show condotto da Gerry Scotti. Da qualche tempo il giovane è super innamorato della fidanzata Caterina, tuttavia ha voluto ricordare quando stava insieme alla soubrette circa vent’anni fa. Durante un colloquio con gli altri inquilini, il gieffino ha spiegato loro ragioni della separazione. Dopo aver ascoltato le parole del suo ex, la Fabiani ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 15 ottobre 2020)e la storia avuta conUno dei concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è, figlio di Alba Parietti e Franco. All’interno della casa di Cinecittà di recente il ragazzo ha parlato della storia d’amore avuta con, storica Letterina di Passaparola, game show condotto da Gerry Scotti. Da qualche tempo il giovane è super innamorato della fidanzata Caterina, tuttavia ha voluto ricordare quando stava insieme alla soubrette circa vent’anni fa. Durante un colloquio con gli altri inquilini, il gieffino ha spiegato loro ragioni della separazione. Dopo aver ascoltato le parole del suo ex, la...

MoodDramaqueen : O LA PERSONALITÀ DI TOMMASO È TROPPO MAGNETICA O FRANCESCO OPPINI SI STA INNAMORANDO DI LUI. #GFVIP - cercounnome : RT @magicawaitsforu: Stefania: ma se io non mi sono affezionata a tutti sono una brutta persona? Tommaso: ma va io mi sono affezionato a q… - MiryanaBim : RT @magicawaitsforu: Stefania: ma se io non mi sono affezionata a tutti sono una brutta persona? Tommaso: ma va io mi sono affezionato a q… - embrassermoncul : RT @magicawaitsforu: Stefania: ma se io non mi sono affezionata a tutti sono una brutta persona? Tommaso: ma va io mi sono affezionato a q… - refrigerlight : RT @magicawaitsforu: Stefania: ma se io non mi sono affezionata a tutti sono una brutta persona? Tommaso: ma va io mi sono affezionato a q… -