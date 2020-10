Francesco Gabbani chiacchiera con Einstein nel nuovo singolo: “Si va al succo della questione” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Francesco Gabbani annuncia l’uscita del suo nuovo singolo: si tratta di una nuova versione del brano “Einstein” che ha deciso di registrare nuovamente View this post on Instagram A volte la concentrazione è tutto quello che ci serve! #ineditoacustico #viceversa A post shared by Francesco Gabbani (@FrancescoGabbani) on Jul 11, 2020 at 10:15am PDT Questo … L'articolo Francesco Gabbani chiacchiera con Einstein nel nuovo singolo: “Si va al succo della questione” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 15 ottobre 2020)annuncia l’uscita del suo: si tratta di una nuova versione del brano “” che ha deciso di registrare nuovamente View this post on Instagram A volte la concentrazione è tutto quello che ci serve! #ineditoacustico #viceversa A post shared by(@) on Jul 11, 2020 at 10:15am PDT Questo … L'articoloconnel: “Si va alquestione” proviene da YesLife.it.

eleonor25634521 : RT @AllMusicItalia: Uscirà in digitale e in radio dal 16 ottobre il nuovo singolo di @frankgabbani, 'Einstein', nuova versione del brano co… - AmicoAlberto : Francesco Gabbani - Il Sudore Ci Appiccica TESTO - asemra : Francesco Gabbani - Viceversa (Official Music Video) - Sanremo 2020 - enksnn : RT @AllMusicItalia: Uscirà in digitale e in radio dal 16 ottobre il nuovo singolo di @frankgabbani, 'Einstein', nuova versione del brano co… - Marsiga : RT @AllMusicItalia: Uscirà in digitale e in radio dal 16 ottobre il nuovo singolo di @frankgabbani, 'Einstein', nuova versione del brano co… -