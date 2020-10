“Forza Nuova contro l’educazione sessuale alle elementari”, il blitz contro una scuola di Bergamo: notizia del 2019 (Di giovedì 15 ottobre 2020) I nostri lettori ci segnalano un articolo che riporta un blitz di Forza Nuova contro l’educazione sessuale alle elementari. La notizia è stata pubblicata l’8 febbraio 2019 su Prima Treviglio, ma continua a circolare come se fosse attuale. Il gruppo di estrema destra lombardo aveva fatto proprio il dissenso di alcuni genitori preoccupati per alcune lezioni di “educazione all’affettività” durante le quali, si presumeva, si sarebbe parlato anche di masturbazione e sesso orale. Per protestare, i militanti erano intervenuto nella notte per affiggere il cartello: “Questa scuola non è adatta ad un pubblico di minori” con tanto di bollino rosso. La stessa protesta ... Leggi su bufale (Di giovedì 15 ottobre 2020) I nostri lettori ci segnalano un articolo che riporta undi Forzal’educazioneelementari. Laè stata pubblicata l’8 febbraiosu Prima Treviglio, ma continua a circolare come se fosse attuale. Il gruppo di estrema destra lombardo aveva fatto proprio il dissenso di alcuni genitori preoccupati per alcune lezioni di “educazione all’affettività” durante le quali, si presumeva, si sarebbe parlato anche di masturbazione e sesso orale. Per protestare, i militanti erano intervenuto nella notte per affiggere il cartello: “Questanon è adatta ad un pubblico di minori” con tanto di bollino rosso. La stessa protesta ...

