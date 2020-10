Formaggi freschi e latticini richiamati dal Ministero della Salute | “rischio chimico” MARCHIO e LOTTO

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ilha diffuso il richiamo di diversidel Caseificio Pascoli per il rischio chimico per la presenza di aflatossine M1. Nello specifico sono interessati nove lotti di prodotti tra squacquerone, squacquerone di Romagna Dop, ricotta di siero, nuvola di latte, bucciatello del Rubicone, bazzotto di Romagna semitenero e casatella venduti in diversi formati e grammature così di seguito indicati: Squacquerone,SR111/3B/02 con scadenza 16/10/2020 in vaschette da 2×800 g; Squacquerone di Romagna Dop,SR111/1/02 con scadenze 16/10/2020, 17/10/2020 e 18/10/2020 in vaschette da 350 g, 800 g, 2×800 g e 4×800 g; Squacquerone di Romagna Dop,...