Fiorentina, primo allenamento per Martinez Quarta

Comincia l'avventura in viola per Lucas Martinez Quarta. Il difensore, arrivato in Italia nell'ultima sessione di mercato, ha svolto oggi il suo primo allenamento con la Fiorentina. La società ha pubblicato le foto su Twitter.

primo allenamento per Martinez Quarta #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/0Z1PBEmL3n — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) October 15, 2020

Foto: Twitter Fiorentina
L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FOTO, Primo allenamento viola per Quarta

Lucas Martinez Quarta, ultimo acquisto per il reparto difensivo della Fiorentina, ha svolto nella giornata di oggi il suo primo allenamento in maglia viola. Queste le foto pubblicate dal ...

Lucas Martinez Quarta, ultimo acquisto per il reparto difensivo della Fiorentina, ha svolto nella giornata di oggi il suo primo allenamento in maglia viola. Queste le foto pubblicate dal ...