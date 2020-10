FIFA 21, Ronaldo su Mbappé: “Bello vederlo sulla copertina, ma è veloce come me?” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Bello vedere Mbappé sulla copertina di FIFA 21. Chissà se raggiunge la mia velocità“. Domanda di Ronaldo, risposta negativa. Con un pizzico di ironia il Fenomeno brasiliano commenta la “carta” sul noto videogioco della casa EA Sports: Ronaldo, inserito come leggenda, vanta un invidiabile 97 nella statistica “velocità”, un punto davanti a Kylian Mbappé. View this post on Instagram Quem aí também tava ansioso pro lançamento do #FIFA21? 🎮 Muito legal ver o @k.mbappe na capa do jogo! Eu só não sei se ele alcança o meu pace de 97 😜 @easportsFIFA @easportsFIFAbrasil A post shared ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Bello vedere Mbappédi21. Chissà se raggiunge la mia velocità“. Domanda di, risposta negativa. Con un pizzico di ironia il Fenomeno brasiliano commenta la “carta” sul noto videogioco della casa EA Sports:, inseritoleggenda, vanta un invidiabile 97 nella statistica “velocità”, un punto davanti a Kylian Mbappé. View this post on Instagram Quem aí também tava ansioso pro lançamento do #21? 🎮 Muito legal ver o @k.mbappe na capa do jogo! Eu só não sei se ele alcança o meu pace de 97 😜 @easports@easportsbrasil A post shared ...

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

Spadafora: "Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo anti Coronavirus"

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto ai microfoni di Radio Uno per commentare il ritorno in Italia di Cristiano Ronaldo a seguito della posi ...

