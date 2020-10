FIFA 21: Nuovi volti per Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar (Di giovedì 15 ottobre 2020) Con l’ultima patch correttiva EA Sports ha aggiornato anche i volti di alcuni dei giocatori più forti e rappresentativi del panorama calcistico che fanno parte del roster ufficiale di FIFA 21. Tramite il forum ufficiale, al momento, è stato comunicato che l’attaccante argentino del Barcellona Lionel Messi, l’attaccante portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo e l’attaccante brasiliano del PSG Neymar hanno ricevuto un aggiornamento dei volti e del taglio di capelli. La patch che ha introdotto queste nuove scansioni al momento è disponibile solo per la piattaforma PC e sarà rilasciata nei prossimi giorni anche per le piattaforme PlayStation 4 e Xbox One S. In calce alla notizia le immagini che mostrano i ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 15 ottobre 2020) Con l’ultima patch correttiva EA Sports ha aggiornato anche idi alcuni dei giocatori più forti e rappresentativi del panorama calcistico che fanno parte del roster ufficiale di21. Tramite il forum ufficiale, al momento, è stato comunicato che l’attaccante argentino del Barcellona Lionel, l’attaccante portoghese della Juventuse l’attaccante brasiliano del PSGhanno ricevuto un aggiornamento deie del taglio di capelli. La patch che ha introdotto queste nuove scansioni al momento è disponibile solo per la piattaforma PC e sarà rilasciata nei prossimi giorni anche per le piattaforme PlayStation 4 e Xbox One S. In calce alla notizia le immagini che mostrano i ...

