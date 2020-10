Festa del Cinema di Roma 2020. “Soul”, il nuovo film Pixar commuove, ma solo a metà (Di giovedì 15 ottobre 2020) Soul, la nuova creatura Disney-Pixar, firmata dal premio Oscar Pete Docter (Up e Inside Out) ha aperto la Festa del Cinema di Roma 2020. Una Festa che deve fare i conti con le ristrettezze anti Covid. Il film d’animazione, che non uscirà nelle sale nel periodo di Natale, ma che sarà disponibile sulla piattaforma Disney+ proprio dal 25 dicembre, si concentra sui temi tanto cari all’universo Pixar: da dove veniamo? Che cosa c’è oltre la morte? Perché vale la pena vivere ogni attimo della nostra esistenza? Quali cose danno un significato alla vita? Argomenti che travalicano i confini dei cartoon e che proiettano lo spettatore nel mondo reale nonostante ciò che vediamo sullo schermo siano mondi ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Soul, la nuova creatura Disney-, firmata dal premio Oscar Pete Docter (Up e Inside Out) ha aperto ladeldi. Unache deve fare i conti con le ristrettezze anti Covid. Ild’animazione, che non uscirà nelle sale nel periodo di Natale, ma che sarà disponibile sulla piattaforma Disney+ proprio dal 25 dicembre, si concentra sui temi tanto cari all’universo: da dove veniamo? Che cosa c’è oltre la morte? Perché vale la pena vivere ogni attimo della nostra esistenza? Quali cose danno un significato alla vita? Argomenti che travalicano i confini dei cartoon e che proiettano lo spettatore nel mondo reale nonostante ciò che vediamo sullo schermo siano mondi ...

- holyghostpro : RomaFF15: al via la 15ª edizione della Festa del Cinema nella Capitale. Apertura con il cartoon Disney-Pixar "Soul" - My_Salute : RomaFF15: al via la 15ª edizione della Festa del Cinema nella Capitale. Apertura con il cartoon Disney-Pixar "Soul"