Fedez | letteratura per “bimbi per strada”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) 1,3 miliardi di streaming globali e 57 dischi di platino: Federico Leonardo Lucia, meglio noto come, è uno dei rapper più in vista del panorama musicale nazionale. Tuttavia, nei suoi quattordici anni di carriera non si è limitato solo alla musica. Infatti, durante il periodo di pandemia, non è mancato l’intrattenimento tramite Instagram con appuntamenti dj-set alle 18. Soprattutto, lui e Chiara Ferragni hanno avviato una campagna di raccolta fondi che, in breve tempo, ha portato alla realizzazione di un reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Insomma, non solo musica. Ma la musica resta sempre il suo primo amore, dopo la moglie Chiara e il figlio Leone. Classe 1989,nasce a Milano e cresce, con la famiglia, nella periferia milanese. Si avvicina alla musica a 18 ...