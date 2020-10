Federica Pellegrini | ' Sono positiva al Covid'

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

MediasetTgcom24 : Covid: anche Federica Pellegrini è positiva - HuffPostItalia : Federica Pellegrini è positiva al Covid - Corriere : Federica Pellegrini è positiva al Covid - Pilipo83 : RT @MPSkino: Valentino Rossi e Federica Pellegrini positivi al #COVID ...il virus è clinicamente in forma! Diamo il premio Nobel al prof… - mittdolcino : RT @_DAGOSPIA_: IL COVID NON FA SCONTI AI CAMPIONISSIMI: VALENTINO ROSSI E FEDERICA PELLEGRINI SONO POSITIVI -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Valentino Rossi positivo al Covid-19. Il centauro di Tavuglia, 41 anni, è costretto a fermarsi come Federica Pellegrini. Il "Dottore" ha rivelato di essere stato contagiato dal Coronavirus con un post ...Federica Pellegrini ha annunciato con un video su Instagram la positività al covid. In lacrim. “Mi dispiace un sacco, avevo bisogno e voglia di tornare a gareggiare, invece non sarà così. Mi dispiace, ...