Federica Pellegrini positiva al Covid con sintomi, scoppia in lacrime. Le sue parole (Di giovedì 15 ottobre 2020) Federica Pellegrini è positiva al Coronavirus. La nuotatrice ha annunciato la notizia con una storia su Instagram. Federica Pellegrini è positiva al Coronavirus. La notizia è stata diffusa dalla nuotatrice con una storia pubblicata su Instagram. “Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sono positiva al Covid”, ha dichiarato. Una notizia che la campionessa veneta classe 1988 ha annunciato tra le lacrime. Proprio lunedì avrebbe ripreso con le gare a Budapest all’Isl. Federica Pellegrini ha inoltre dichiarato che non vedeva l’ora di riprendere l’attività agonistica con ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 15 ottobre 2020)al Coronavirus. La nuotatrice ha annunciato la notizia con una storia su Instagram.al Coronavirus. La notizia è stata diffusa dalla nuotatrice con una storia pubblicata su Instagram. “Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sonoal”, ha dichiarato. Una notizia che la campionessa veneta classe 1988 ha annunciato tra le. Proprio lunedì avrebbe ripreso con le gare a Budapest all’Isl.ha inoltre dichiarato che non vedeva l’ora di riprendere l’attività agonistica con ...

borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - MediasetTgcom24 : Covid: anche Federica Pellegrini è positiva - HuffPostItalia : Federica Pellegrini è positiva al Covid - cesarebrogi1 : Federica Pellegrini in lacrime sui social: «Sono positiva al coronavirus» - luca_agamennone : RT @borghi_claudio: Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo debba… -