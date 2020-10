Federica Pellegrini positiva al Covid (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Covid non fa sconti a nessuno. I personaggi del mondo dello sport contagiati aumentano sempre più, non solo nel calcio. Nel pomeriggio la notizia riguardante Valentino Rossi, adesso ad essere positiva è Federica Pellegrini. Lei stessa lo ha annunciato con una storia su Instagram. “Ho appena ricevuto la brutta notizia. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sono positiva al Covid”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilnon fa sconti a nessuno. I personaggi del mondo dello sport contagiati aumentano sempre più, non solo nel calcio. Nel pomeriggio la notizia riguardante Valentino Rossi, adesso ad essere. Lei stessa lo ha annunciato con una storia su Instagram. “Ho appena ricevuto la brutta notizia. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sonoal”. L'articolo ilNapolista.

