Federica Pellegrini positiva al COVID-19: come sta la campionessa (Di venerdì 16 ottobre 2020) Federica Pellegrini è risultata essere positiva al COVID-19. La nuotatrice ha rincuorato i propri followers su Instagram. Farà la quarantena come impone il protocollo, ma niente gare per qualche settimana: tristezza, sconforto e rabbia. La campionessa ha mostrato il proprio lato più fragile agli affezionati in un momento complicato. Il Coronavirus sta facendo incetta di … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 ottobre 2020)è risultata essereal-19. La nuotatrice ha rincuorato i propri followers su Instagram. Farà la quarantenaimpone il protocollo, ma niente gare per qualche settimana: tristezza, sconforto e rabbia. Laha mostrato il proprio lato più fragile agli affezionati in un momento complicato. Il Coronavirus sta facendo incetta di … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - MediasetTgcom24 : Covid: anche Federica Pellegrini è positiva - HuffPostItalia : Federica Pellegrini è positiva al Covid - filippocecchin2 : RT @borghi_claudio: Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo debba… - antonsquillante : RT @borghi_claudio: Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo debba… -