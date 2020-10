Federica Pellegrini positiva al Covid-19 | “Avevo mal di gola e ho fatto il tampone Dovevo rientrare in gara…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 ottobre 2020)è risultataal-19. La Divina ha comunicato la notizia tramite un video pubblicato all’interno delle storie di Instagram. La Campionessa del Mondo dei 200 metri stile libero si è mostrata in lacrime davanti alla telecamera e ha annunciato la sua positività al Coronavirus, spiegando che era stata male nella giornata di ieri e oggi ha ricevuto l’esito del. La nuotatrice veneta dovrà ora osservare un periodo di quarantena e non potrà tornare in gara settimana prossima (era prevista la sua presenza alla ISL di Budapest). La 32enne ha raccontato in questo modo la sua positività al Coronavirus: “Scusate la mia faccia, ma ho appena ricevuto una brutta notizia. Ieri durante una sessione di allenamento sono ...