Federica Pellegrini positiva al Coronavirus, l'annuncio in lacrime: Sto male (Di giovedì 15 ottobre 2020) Federica Pellegrini positiva al Coronavirus, l'annuncio in lacrime: Sto male. La nuotatrice veneta ha dato a tutti i suoi sostenitori la notizia attraverso i social. Su Instagram ha raccontato a cuore aperto questi momenti. La nuotatrice è risultata positiva al tampone. Federica ha annunciato a tutti la notizia su Instagram. "Ho appena ricevuto la brutta … L'articolo Federica Pellegrini positiva al Coronavirus, l'annuncio in lacrime: Sto male è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

