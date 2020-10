Federica Pellegrini in lacrime (Video): “Sono positiva al coronavirus” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Federica Pellegrini è risultata positiva al coronavirus. A renderlo noto è stata lei stessa, postando delle Stories su Instagram dove è apparsa in lacrime, sconfortata e provata. Nelle scorse ore un altro big delle sport azzurro, Valentino Rossi, ha dichiarato di aver contratto il Covid 19. Tornando alla 32enne di Mirano, ha annunciato di aver … L'articolo Federica Pellegrini in lacrime (Video): “Sono positiva al coronavirus” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 15 ottobre 2020)è risultataal coronavirus. A renderlo noto è stata lei stessa, postando delle Stories su Instagram dove è apparsa in, sconfortata e provata. Nelle scorse ore un altro big delle sport azzurro, Valentino Rossi, ha dichiarato di aver contratto il Covid 19. Tornando alla 32enne di Mirano, ha annunciato di aver … L'articoloin): “Sonoal coronavirus” proviene da Gossip e Tv.

borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - MediasetTgcom24 : Covid: anche Federica Pellegrini è positiva - HuffPostItalia : Federica Pellegrini è positiva al Covid - _xenio_ : RT @borghi_claudio: Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo debba… - silvia92745700 : RT @borghi_claudio: Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo debba… -