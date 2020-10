Federica Pellegrini e Valentino Rossi positivi al Coronavirus

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) L’annuncio dei due sportivi In lacrime arriva l’annuncio disul suo profilo Instagram. La pma settimana la sportiva avrebbe dovuto gareggiare a Budapest e riprendere a nuotare dopo i casting di Italia’s Got Talent. Invece dopo una serie di dolori e mal di gola si è sottoposta al tampone ed è risultata positiva. Qualche ora prima, sempre dai social era arrivato l’annuncio del pilota della MotoGp,anche lui positivo e con qualche lieve sintomo. Lo sportivo non prenderà parte alla pma gara di Aragon. View this post on Instagram BREAKING: @ValeYellow46 to miss #AragonGP following positive COVID-19 test We wish Vale a speedy recovery and look forward to seeing ...