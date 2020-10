Federica Pellegrini annuncia in lacrime | “Sono positiva al Covid-19” video

MediasetTgcom24 : Covid: anche Federica Pellegrini è positiva - HuffPostItalia : Federica Pellegrini è positiva al Covid - Corriere : Federica Pellegrini è positiva al Covid - guastatore1 : RT @borghi_claudio: Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo debba… - MariMario1 : RT @borghi_claudio: Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo debba… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Anche Federica Pellegrini è positiva al coronavirus. Ad annunciarlo è stata la stessa sportiva, in lacrime, su Instagram. "Buonasera a tutti, scusate la mia faccia, ma ho appena ricevuto una brutta ...Federica Pellegrini ha annunciato con un video su Instagram la positività al covid. In lacrim. “Mi dispiace un sacco, avevo bisogno e voglia di tornare a gareggiare, invece non sarà così. Mi dispiace, ...