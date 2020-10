Federica Brignone punta al bis in Coppa del Mondo (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino ripartirà nel prossimo weekend con i due giganti( maschile e femminile) a Soeden (Austria). In campo femminile la favorita numero uno resta sempre Federica Brignone, detentrice del trofeo e prima italiana a conquistarla, anche se in circostanze particolari con ben 10 gare cancellate a causa della pandemia di Covid-19. La sciatrice milanese, che il prossimo 28 dicembre festeggerà i 13 anni di attività, punta a bissare il trionfo di un anno fa, come dichiara in una intervista rilasciata all’Agi: “L’ oro mondiale mi manca, ma io punto alla Coppa del Mondo e alle coppette di specialità. Voglio godermi la stagione, fare bene le mie gare e spero che tutte le miei avversarie possano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ladeldi sci alpino ripartirà nel prossimo weekend con i due giganti( maschile e femminile) a Soeden (Austria). In campo femminile la favorita numero uno resta sempre, detentrice del trofeo e prima italiana a conquistarla, anche se in circostanze particolari con ben 10 gare cancellate a causa della pandemia di Covid-19. La sciatrice milanese, che il prossimo 28 dicembre festeggerà i 13 anni di attività,a bissare il trionfo di un anno fa, come dichiara in una intervista rilasciata all’Agi: “L’ oro mondiale mi manca, ma io punto alladele alle coppette di specialità. Voglio godermi la stagione, fare bene le mie gare e spero che tutte le miei avversarie possano ...

